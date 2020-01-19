بومبيو: اتفاق أميركي - تركي على ضرورة وقف إطلاق النار وآلية مراقبة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 12:57 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه بحث مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عملية السلام في ليبيا، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف في تغريدة نقلتها الصفحة الرسمية للسفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الأحد، «اتفقنا على ضرورة التوصل لاتفاق رسمي لوقف إطلاق النار وآلية مراقبة موثوق بها في ليبيا». بدوره، قال أوغلو إن «الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين متفقة على مسودة البيان الختامي».

ويبحث المجتمع الدولي، الأحد، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

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وفي وقت سابق ذكرت وكالة «رويترز» أن مسودة البيان الختامي لقمة برلين «حثت جميع الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية ضد المنشآت النفطية». وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وممثلي الاتحاد الأوروبي وتركيا وألمانيا والإمارات.

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