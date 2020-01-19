الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الزاوية تعود للخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 12:38 مساء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة تدريجيًا بقدرة 65 ميجاوات على الشبكة العامة.

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن عودة العمل بالمحطة يأتيبعد خروجها عن الخدمة قبل نحو سبعة أشهر، بسبب حدوث مشاكل في كرسي التحميل.

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ومن المتوقع رفع القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 130 ميجاوات بعد الانتهاء من عمليات الصيانة المطلوبة في مولد البخار في غضون يومين، حسب الشركة.
 

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