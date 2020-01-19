مصدر بميناء الحريقة: منع دخول ناقلة نفط تحمل العلم اليوناني

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 19 يناير 2020, 11:30 صباحا
ميناء الحريقة النفطي. (الإنترنت)

قال مصدر بميناء الحريقة النفطي إن قوات حرس المنشآت النفطية وإدارة ميناء الحريقة النفطي منعت دخول ناقلة نفط تحمل العلم اليوناني أمس السبت بناء على تعليمات إدارة شركة الخليج العربي للنفط.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر إسمه لـ«بوابة الوسط» الأحد، أن «الناقلة Olympic flag»، التي تحمل العلم اليوناني وتريد أن تتزود بنحو مليون برميل من الخام سوف تتجه إلى الصين»، لكنه أشار إلى أن «الناقلة منعت من الدخول وتنتظر بمنطقة المخطاف المقابلة لميناء الحريقة النفطي».

وأضاف المصدر: «جرى تخفيض نسبة الإنتاج من حقلي السرير ومسلة النفطيين الذين يغذيان ميناء الحريقة النفطي ومصفاة طبرق عن طريق خطوط نقل تصل إلى 513 كلم». وتابع أن «إدارة شركة الخليج العربي النفطي هي من أعطت التعليمات لإدارة ميناء الحريقة النفطي بطبرق بالإيقاف.

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كانت شركة الخليج العربي للنفط أعلنت أن إيقاف الإنتاج والضخ والتصدير بميناء الحريقة بمدينة طبرق، كان استجابة للحراك الشعبي بالمدينة، والمطالب بإيقاف تصدير النفط، الذي كان ضمن الحراك الواسع بالمنطقة الشرقية الذي نظمته مؤسسات المجتمع المدني وشيوخ القبائل ومختلف شرائح المجتمع بالمنطقة.

وحسب منشور للشركة بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تؤكد لجنة الإدارة للشركة أن الإيقاف جاء بناء على رغبة جماهيرية عارمة وصارمة فى حدث تاريخى ثابت مرتبط بالوجود والكينونة والمصير».

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