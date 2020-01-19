بومبيو يجري سلسلة مباحثات مهمة على هامش مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 11:00 صباحا
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في أثينا في 5 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأحد، إن وزير الخارجية مايك بومبيو سيلتقي على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا مع ممثلي الاتحاد الأوروبي ومصر وتركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة، يتضمن جدول أعمال بومبيو، عقد اجتماعات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومع المنسق الأعلى للسياسات بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل. ومن المقرر عقد اجتماعات مع وزراء خارجية تركيا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، حسب الوزارة.

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ويبحث المجتمع الدولي، الأحد، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ(خمسة + خمسة + واحد)، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي و الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية.

وقال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية -رفض ذكر اسمه- إن «توقعات نجاح القمة متوسطة»، وأضاف المسؤول الذي رافق وزير الخارجية ماك بومبيو إلى ألمانيا «الصراع الليبي يتسع بكل المنطقة ويبدو أشبه بسورية بشكل متزايد، ولهذا يلتقي المجتمع الدولي كله في ألمانيا» - وفق رويترز.

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