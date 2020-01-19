إردوغان: آمل أن تؤدي قمة برلين لنتائج.. ولا حل عسكريا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يناير 2020, 09:37 صباحا

عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمنيه أن «تؤدي قمة برلين إلى نتائج فيما يتعلق بالأزمة الليبية»، معتبرا أن الأحد أن هذا «المؤتمر سيشكّل خطوة مهمة لتثبيت وقف إطلاق النار الهش في البلاد»،

وقال خلال مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى برلين للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية «مساعينا واضحة في هذا السياق، توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساعٍ تركية وروسية استمرت أربعة أشهر».

واعتبر الرئيس التركي أنه «لا يوجد حل عسكري في ليبيا»، مشيرًا إلى أن أية «محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج». وأضاف «بذلنا قصارى جهودنا لإيجاد حلول جذرية وسلمية للأزمة الليبية، وعقدنا اتفاقات مع الحكومة الشرعية».

ويبحث المجتمع الدولي، الأحد، في قمة برلين التي ترعاها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حلا للأزمة الليبية، وذلك بمشاركة 11 دولة تمثل كافة الأطراف الفاعلة أو ما يعرف بـ (خمسة + خمسة + واحد)،  وبحضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية. 

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