سرقة فرع مصلحة الجوازات في سرت

جوازات سفر ليبية. (أرشيفية: الإنترنت).

كشف رئيس فرع مصلحة الجوازات والجنسية بسرت، العميد عبد الهادي غنية، تعرض مقر الفرع لـ«السرقة والعبث من قبل خارجين عن القانون».

وقال غنية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، «إن مجهولين كسروا الباب الرئيسي لمدخل المصلحة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، وسرقوا هواتف ومعدات وحواسيب وجهاز فاكس»، ولفت إلى أنه أبلغ الجهات ذات الاختصاص لملاحقة الجناة.

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وأكد المسؤول إلى عزمه بذل مساعيه بمساعدة الموظفين لاستئناف العمل بالمصلحة ومنظومة التصوير الإلكتروني لمستند السفر الجديد. يشار إلى أن فرع مصلحة الجوازات والجنسية انتهى خلال الشهرين الماضيين من تصوير واستخراج أكثر من 1800جواز سفر جديد.