مجلس النواب يدعو أعضاءه لحضور الجلسة الرسمية ببنغازي يوم الإثنين

شعار مجلس النواب, (أرشيفية : الإنترنت)

دعا مجلس النواب جميع أعضائه لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بعد غدٍ الإثنين بمدينة بنغازي.

وعاد اليوم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى طبرق عقب جولته الخارجية بكل من مصر وروسيا.

وبحسب بيان لمجلس النوب اليوم، كان في استقبال عقيلة صالح، رئيس ديوان مجلس النواب ومدير مكتب شؤون الرئاسة وعميد وأعضاء بلدية طبرق، وعميد بلدية درنة، ومدير أمن طبرق، وعدد من ضباط القيادة العامة ووزارة الداخلية ومشايخ وأعيان وحكماء طبرق ومشايخ وأعيان مدينة ترهونة، وعدد من نشطاء المجتمع المدني والشخصيات العامة.

رئيس مجلس النواب يصل إلى طبرق بعد جولته الخارجية

وقدم صالح خلال كلمة لدى وصوله، عرضًا لنتائج زيارته الخارجية وخاصة بالعاصمة الروسية موسكو والبرلمان العربي والبرلمان المصري، مؤكدًا أنه «لا تفريط في تضحيات الشعب الليبي ولا نسمح بتدخلات تركيا أو غيرها في الشأن الليبي».