السيسي يصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى مدينة برلين الألمانية للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها غدًا الأحد.

وبحسب بيان للناطق باسم الرئاسة المصرية، تأتي زيارة السيسي تلبية لدعوة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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وتنطلق غدًا الأحد في برلين مناقشات لحل الأزمة الليبية، دعت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يشارك فيها طرفا الصراع في ليبيا، حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالإضافة إلى وفود دول الإمارات والجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والكونغو ومصر، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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ويأتي المؤتمر بعد أيام من «جهود فاشلة بذلتها روسيا وتركيا لإقناع حفتر، خلال زيارة لموسكو الإثنين الماضي للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ووقف الهجوم على العاصمة الليبية، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق»، حسب «رويترز».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصل ألمانيا للمشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا, 18 يناير 2020 (الرئاسة المصرية)