حفتر يصل إلى ألمانيا لحضور مؤتمر برلين

قالت قناة «ليبيا الحدث» التلفزيونية على «تويتر»، إن قائد القيادة العامة خليفة حفتر، وصل إلى ألمانيا مساء اليوم السبت لحضور قمة برلين المقرر لها غدًا الأحد.

وتسعى ألمانيا والأمم المتحدة لإقناع طرفي الصراع في ليبيا وداعميهما الأجانب، للاتفاق على هدنة وآلية للمراقبة كخطوة أولى على طريق السلام.

وتنطلق غدا الأحد في برلين مناقشات لحل الأزمة الليبية، دعت لها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، يشارك فيها طرفي الصراع في ليبيا حفتر ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالإضافة إلى وفود دول الإمارات والجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وتركيا والكونغو، ومصر، وممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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ويأتي المؤتمر بعد أيام من «جهود فاشلة بذلتها روسيا وتركيا لإقناع حفتر، خلال زيارة لموسكو الإثنين الماضي للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ووقف الهجوم على العاصمة الليبية، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق»، حسب «رويترز».