وصول 301 حاوية بضائع وسلع إلى ميناء بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 07:34 مساء
ميناء بنغازي البحري, (الإنترنت)

وصلت إلى ميناء بنغازي البحري، 301 حاوية محملة بالبضائع والسلع المختلفة، تشمل سفينة نقل الحاويات «ألوبو»، الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 178 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بحسب الناطق باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي أمس.

ووفق الشهيبي، وصلت أيضًا إلى الميناء السفينة (نيكولا) الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 123 حاوية محملة بكافة البضائع المختلفة.

كما وصلت سفينة نقل السيارات «سيبرنق أكسبرس» الوكيل الملاحي لشركة ليبيانا الدولية للتوكيلات الملاحية بميناء جليانة وعلى متنها 2356 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

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