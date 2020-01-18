مؤسسة النفط تعلن حالة «القوة القاهرة» والخسائر 55 مليون دولار يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 02:51 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة»، وقالت إن ذلك يأتي بعد أن أوقفت القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم السبت أن تلك التعليمات صدرت إلى إدارات كلّ من شركة سرت للنفط، وشركة الهروج للعمليات النفطية، وشركة الواحة للنفط، وشركة الزويتينىة للنفط، وشركة الخليج العربي للنفط -وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وشددت المؤسسة على أن وقف التصدير من هذه الموانئ «سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم».

ويوجد في حوض سرت النفطي فقط ما يزيد على 50 حقل ومحطة، وسيؤثر وقف التصدير على إنتاج يومي من هذا الحوض يصل الى 700 الف برميل يوميا، فضلا عن تأثير ذلك على تآكل التسهيلات السطحية وخطوط نقل النفط الخام، كما يؤدي توقف الانتاج المفاجئ إلى تجمد خام السرير.

وستؤدي هذه التداعيات الأمنية أيضا إلى التأثير على إمدادات الغاز الطبيعي، التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال بنغازي والزويتينة حيث تنتج هاتين المحطتين مايقارب 1560 ميجا وات، منها 1260 ميجاوات بواسطة الغاز الطبيعي والباقي 300 ميجاوات بواسطة الديزل.

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