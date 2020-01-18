بوابة «الوسط» تنشر أسماء أعضاء مجلس الدولة المختارين للمشاركة في مفاوضات جنيف

قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة إن المجلس اتفق على أن يتم ترشيح عضو عن كل دائرة لتمثيلها في لجنة المفاوضات المقبلة في جنيف، التي تتم بين مجلسي الدولة والنواب.



وأوضح بن شرادة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت، أن المجلس اتفق على أن يتم اختيار عضو عن كل دائرة أي 13 عضوا لحضور المفاوضات، التي تتم بعد مؤتمر برلين الذي يعقد غدا الأحد، ولن يشارك فيه مجلسي الدولة والنواب، إذ لم يتم توجيه الدعوة إليهما.



وأشار بن شرادة إلى تحفظ بعض الأعضاء على طريقه الاختيار، حيث طالبوا بضرورة قصرها على النواب دائمي الحضور وعدم إعطاء فرصة للمقاطعين، موضحا أن جميع الدوائر قامت بتحديد ممثلها وذلك في قاعة منفردة عدا الدائرتين التاسعة والحادية عشر، وهما مصراتة وطرابلس، على أن يتم تحديد اسمي ممثليهما غدا الأحد.



وهذه أسماء من وقع عليهم الاختيار، حتى الآن:

1- منصور الحصادي

2- فوزي العقاب

3- ابراهيم صهد

4- موسي فرج

5- عبدالجليل الشاوش

6- عبد القادر حويل

7- علي عبدالعزيز

8_سليمان الاعمى

9_ تأجلت

10_ محمد تاكالا

11_ تأجلت

12 _ عبد الفتاح الحبلوص

13_ فتحي رحومة



وعقد المجلس الأعلى للدولة الخميس الماضي جلسة خاصة لانتخاب أعضاء الوفد الذي سيمثله في الحوار الليبي مع مجلس النواب، والمزمع عقده في مدينة جنيف نهاية الشهر الجاري.