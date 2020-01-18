«الموازية»: ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية والدولار يقفز إلى 4.73 دينارا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 01:50 مساء

قفز الدولار أمام الدينار بأكثر من 50 قرشا في السوق الموازية اليوم السبت، مسجلا 4.73 دينارا.

وبلغ سعر صرف العملة الأميركية في السوق الموازية يوم الخميس 4.20 دينارا، قبل أن يرتفع اليوم، وسط توتر نتيجة ما تردد عن إغلاق ميناء الزويتينة النفطي أمس الجمعة، وهو ما حذرت منه البعثة الأممية وقالت إنه سيكون له عواقب وخيمة اقتصاديا.

كما صعدت العملة الأوروبية الموحدة وسجل اليورو 5.10 دينارا، بعد أن كان 4.67 دينار في السوق الخميس، وارتفع الجنيه الاسترليني لـ 5.95 دينارا من 5.40 دينارا، وفق متعاملون وتجار.

وفيما يخص العملات الأخرى، ارتفعت الليرة التركية إلى 0.78 دينارا من 0.71، والدينار التونسي إلى 1.63 دينارا من 1.47 دينارا نهاية الأسبوع الماضي.

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