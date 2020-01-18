البعثة الأممية تحذر من «عواقب وخيمة» حال تعطيل إنتاج النفط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 12:57 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (الإنترنت).

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا»، محذرة من «عواقب وخيمة» على الشعب الليبي من تنفيذ هذه التصرفات.

وقالت البعثة في بيان اليوم السبت إن الليبيين يعتمدون كليا على « التدفق الدائم للنفط، وذلك سيكون لهذه الخطوة أيضاً تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور أصلاً في البلاد».

ودعت البعثة الأممية جميع الليبيين إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس»، في الوقت الذي يعقد فيه مؤتمر برلين غدا  لحل الأزمة، مؤكدة أهمية الحفاظ على «سلامة وحيادية» مؤسسة النفط.

ونقلت وكالة «رويترز» أمس الجمعة أن محتجين دخلوا ميناء الزويتينة النفطي وأعلنوا إغلاقه، وذلك بعد إصدار بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، جاء فيه أن عزم مصدري هذا البيان «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، مطالبين بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مغامرة لإعادة نسخة نادرة من ديوان حافظ الشيرازي
ثقافة وفن
ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎
ليبيا
«يونيسف»: عشرات الآلاف من الأطفال في ليبيا معرضون للخطر جراء النزاع
ليبيا
«ألفابت» تنضم إلى «آبل» و«مايكروسوفت» وتبلغ عتبة الـ«تريليون» دولار
اقتصاد
عميد بلدية تازربو لـ«الوسط»: نقص الأطباء والمعلمين أبرز مشكلاتنا
ليبيا
توقعات بمعدل نمو ضعيف في ليبيا خلال 2020
ليبيا
تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
بعد هجوم حاد من نواب تونسيين.. الغنوشي: زيارة تركيا بحثا عن السلام في ليبيا لا ...
ليبيا
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
في العدد 217 من جريدة «الوسط»: برلين تعيد الملف الليبي إلى البيت الأوروبي.. ...
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة