مؤسسة النفط تدعم مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي بـ4 شحنات معدات وأجهزة طبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 يناير 2020, 01:24 صباحا
مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط الأربعاء الماضي، 4 شحنات معدات وأجهزة طبية ومستلزمات تشغيل لمستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، بالتعاون مع شركة «أو ام في» النمساوية.

وبحسب بيان للمؤسسة اليوم، قامت إدارة التنمية المستدامة بتحديد الاحتياجات بالتنسيق مع إدارة المستشفى وبعدها توريد 4 شحنات، تضمنت أجهزة معالجة الصفراء، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخطيط القلب، و20 مقياس نبض، و10 مضخات جراحة، وأجهزة مراقبة الوظائف الحيوية، وأجهزة قياس الضغط والحرارة، وأجهزة حفظ العينات، بالإضافة إلى مواد تشغيلية طبية، «تم الاشراف على تركيب كل هذه الأجهزة و المعدات وهى تحت التشغيل بأقسام المستشفى المختلفة».

وأوضح البيان أن عدد الحالات المرضية التي يستقبلها المستشفى سنويا تفوق 16210 حالة، والذي يلبي احتياجات سكان الناطق الوسطى والشرقية ابتداء من مدينة سرت حتى مدينة إمساعد.

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