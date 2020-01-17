«رويترز»: محتجون يغلقون ميناء الزويتينة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 09:22 مساء
من داخل غرفة التحكم بميناء الزويتينة النفطي, (الإنترنت)

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مهندس بميناء الزويتينة النفطي، قوله إن محتجين دخلوا الميناء وأعلنوا إغلاقه اليوم الجمعة.

بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية» يعلن عزمها إيقاف تصدير النفط الليبي

وفي وقت سابق من اليوم أعلن بيان يحمل توقيع «ملتقى القبائل والمدن الليبية»، عزم مصدريه «إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءا بميناء الزويتينة النفطي»، وطالب البيان الذي لم يرد فيه اسم قبيلة أو مدينة بعينها، جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ«فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي».

مؤسسة النفط تحذر من إغلاق منشآتها وتتحدث عن «خيارات أخرى» لتأمينها

بينما حذرت المؤسسة الوطنية للنفط من إغلاق المنشآت والموانئ النفطية التابعة لها لما لهذه الخطوة من تداعيات وخيمة على الاقتصادي الليبي، معلنة عن إدانتها هذه الخطوة التي تأتي استباقا لمؤتمر برلين الذي سيعقد يوم الأحد المقبل، منبهة إلى أنها في هذه الحالة ستكون مجبرة للبحث عن «خيارات أخرى» لتأمين المنشآت الحيوية.

 

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