ولادة 4 توائم بمستشفى الجلاء في طرابلس‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الجمعة 17 يناير 2020, 09:14 مساء
مستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ولدت مواطنة ليبية مساء أمس الخميس، بمستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء بالعاصمة طرابلس، أربعة توائم، ثلاثة منهم إناث، حسب ما أعلنه المكتب الإعلامي للمستشفى.

وقال المكتب الإعلامي بالمستشفى في تصريح تلقته «بوابة الوسط»، الجمعة، إن الولادة الطبيعية للتوائم الرباعي قام بها الأستاذ الدكتور الصغير الزهراء والفريق الطبي المصاحب له، حيث استغرقت 25 دقيقة، موضحا أن أوزان الأطفال الأربعة تتراوح ما بين 1.2 و1.3 كيلوغرام.

وأضاف المكتب الإعلامي بمستشفى الجلاء للولادة وأمراض النساء في طرابلس أن الولادة جرت بإشراف ومتابعة دقيقة من قبل رئيس وحدة (E) بمستشفى الجلاء، أطباء قسم حديثي الولادة، مؤكدًا أن حالة الأطفال الأربعة جيدة وطبيعية.

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