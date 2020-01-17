البعثة الأممية تجدد دعوتها لإطلاق النائبة سهام سرقيوة المختفية قسريا منذ 6 أشهر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 06:07 مساء
عضوة مجلس النواب، سهام سرقيوة. (الإنترنت: أرشيفية)

جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الجمعة، دعوتها لإطلاق عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوة التي تعرضت للخطف والإخفاء القسري منذ ستة أشهر، وفق بيان نشرته البعثة عبر منصاتها الإعلامية.

وجاء في بيان البعثة: «قبل ستة أشهر، اختطفت السيدة سهام سرقيوة، العضو المنتخب في مجلس النواب، ليلاً من منزلها الواقع في منطقة بوهديمة، شديدة التحصين، في بنغازي. ولا يزال مصير سرقيوة مجهولاً منذ عملية خطفها العنيفة».

وأكدت البعثة الأممية أنها «تواصل متابعة الاختفاء القسري لسرقيوة»، مجددة التأكيد على «أن السلطات في شرق ليبيا مسؤولة عن احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وهي ملزمة قانوناً بتحديد مصيرها ومكان تواجدها».

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وقالت البعثة «إن الاختفاء القسري لسرقيوة يشكل محاولة لإسكات صوت واحدة من أبرز النساء الليبيات وثني الأخريات عن المشاركة في الحياة السياسية في البلاد». موضحة «أن العنف ضد مشاركة المرأة في الحياة السياسة يهدد المساواة بين الجنسين وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية وقادرة على الصمود».

وأضافت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام البيان أنه «إذ تدين خطف سرقيوة واختفائها، فإنها تطالب بالإفراج الفوري عنها وعن جميع ضحايا الاختفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عن ذلك».

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وانقطع الاتصال بعضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي سهام سرقيوة بعد ساعات من وصولها إلى المدينة قادمة من القاهرة، يوم 17 يوليو 2019 بعد اعتراضها من قبل مسلحين، فيما لقي الحادث إدانات واسعة محليًّا ودوليًّا، وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إنها تواصل التحقيق في الحادث.

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