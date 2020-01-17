«آكي»: الاتحاد الأوروبي يستبعد إرسال بعثة «حفظ سلام» إلى ليبيا حاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 04:37 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف أمام مقره في بروكسل. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي تستبعد إمكانية إرسال بعثة حفظ سلام إلى ليبيا حاليا، خاصة في ضوء أجواء الترقب والحذر التي تسود بروكسل تجاه مستقبل ليبيا.

ونقلت الوكالة الإيطالية عن مصدر أوروبي مطلع قوله، الجمعة، إن «بروكسل عليها انتظار انعقاد مؤتمر برلين الأحد المقبل، قبل الحديث عن الخطوات القادمة»، وأضاف «هناك الكثير من الشكوك، ونحن نركز على ضرورة دعم عمل الأمم المتحدة لعدم وجود خيار آخر».

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وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن أوروبا تريد «عودة الليبين إلى مسار وطني بعيدًا عن التدخلات الخارجية في بلدهم»، ولفت إلى أن بروكسل «لا تمتلك جوابًا واضحًا» بشأن ما إذا كان مؤتمر برلين سيتيح للأوروبيين العودة إلى مراقبة تنفيد قرار الأمم المتحدة الخاص بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا عبر إعادة تشغيل سفن عملية صوفيا البحرية، المتوقفة حالياً.

وعبر الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في وقت سابق عن خشيته أن «تتحول ليبيا إلى منطقة قواعد عسكرية روسية وتركية»، وذلك في وقت يري فيه الأوروبيون أن مؤتمر برلين «قد يسمح بتقدير الاحتياجات الليبية ويفتح المجال أمام الحديث عن مخاوف ومشاغل كافة الأطراف المنخرطة في النزاع بحثًا عن بدايات حلول»، حسب «آكي».

ومن المنتظر أن يجري وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد مناقشة سريعة لنتائج مؤتمر برلين خلال اجتماعهم الدوري الإثنين القادم في بروكسل، قبل العودة إلى نقاش معمق الشهر المقبل.

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