بوتين يبحث مع ميركل المسائل المتعلقة بمؤتمر برلين

الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل, 11 يناير 2019 (الكرملين)

قال «الكرملين»، الجمعة، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بحثا هاتفيًا المسائل المتعلقة بمؤتمر برلين الذي سيعقد الأحد المقبل.

وأضاف «الكرملين» أنه «بمبادرة من الجانب الألماني، جمعت مكالمة بوتين وميركل، وجرى الحديث خلالها حول العديد من الجوانب المتعلقة بالمؤتمر الدولي بشأن ليبيا»، حسب موقع «روسيا اليوم».

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وتستضيف برلين زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، في محاولة لإنهاء الأزمة الليبية عبر الحوار السياسي وإنهاء الاقتتال الداخلي.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من «جهود فاشلة بذلتها روسيا وتركيا لإقناع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، خلال زيارة لموسكو الإثنين الماضي للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ووقف الهجوم على العاصمة الليبية، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق»، حسب «رويترز».

ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ الأحد الماضي، ويناقش المشاركون في مؤتمر برلين عديد الملفات ولكن الأولوية ستتركز على «العمل على تعزيز وقف إطلاق النار الهش والضغط على القوى الخارجية للانسحاب من الصراع الليبي»، حسب تصريحات وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس التي أكدت مشاركة بومبيو في المؤتمر الدولي الهادف إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية.