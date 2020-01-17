الكرملين يعلن مشاركة بوتين في مؤتمر برلين

الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك في مؤتمر برلين الرامي لإحلال السلام في ليبيا، الذي تستضيفه ألمانيا الأحد المقبل.

وجاء في بيان للكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور برلين في 19 يناير للمشاركة في «المؤتمر الدولي بشأن ليبيا»، وفق «فرانس برس».

ويعقد مؤتمر برلين الأحد المقبل برعاية من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والأمم المتحدة، وبحضور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين، إلى جانب كل من إيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، وبعثات من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.