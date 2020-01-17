وزير الخارجية الأميركي يحمل 3 ملفات أساسية في مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 01:42 مساء
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو. (أرشيفية: الإنترنت).

يطرح وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر برلين المقرر عقده الأحد المقبل لحل الأزمة الليبية ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في استمرار وقف النار في ليبيا، وانسحاب جميع القوى الخارجية، وعودة إلى العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة.

ويقوم بومبيو بجولة خارجية تشمل كلا: من ألمانيا وكولومبيا وكوستاريكا وجامايكا وفلوريدا؛ على أن يحضر أولا المؤتمر الخاص بأزمة ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، إذ يشارك في الحراك الدولي المشترك بين ألمانيا والأمم المتحدة،

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ويأتي عقد المؤتمر بعد دعوة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة للمؤتمر أمام مجلس الأمن الدولي في يوليو الماضي.

ومقرر أن يتواصل الوزير الأميركي مع قادة العالم لنقل النقاط الثلاث الأساسية في رؤية بلاده للوضع في ليبيا، بينما تؤكد الخارجية الأميركية أن واشنطن مستمرة في «تحقيق وقف طويل الأجل للأعمال العدائية وتسوية سياسية ستمكن جميع الليبيين من التمتع بمستقبل أكثر سلاما».

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