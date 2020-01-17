تشكيل «لجنة أزمة» للارتقاء بالقطاع الخدمي بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الجمعة 17 يناير 2020, 12:58 مساء
اجتماع بلدية سرت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة، 16 يناير 2020. (بوابة الوسط)

خلص اجتماع موسع عقد في بلدية سرت، الخميس، إلى تشكيل لجنة أزمة وطوارئ تعمل إلى جانب اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الموقتة على رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى المدينة، إلى جانب إحالة احتياجات كل قطاع وجهاز وشركة خدمية بسرت للمجلس التسييري للمدينة.

وحضر الاجتماع رئيس وأعضاء المجلس التسييرى لبلدية سرت، وعضو مجلس النواب عن المدينة الدكتور حسن الزرقاء، عضو لجنة النازحين بمجلس النواب، ووزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة الدكتورة فتحية حامد، رئيس لجنة الأزمة بالحكومة، ومديرو ورؤساء ومراقبو القطاعات، وممثلون عن جامعة سرت والأجهزة والمكاتب الخدمية والشركات بالمدينة.

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وتطرق الاجتماع إلى الاحتياجات العاجلة للقطاعات والمكاتب والإدارات بالمدينة، والمعوقات التى تحول دون قيام القطاعات الخدمية بمهامها، وأكد المشاركون ضرورة توفير متطلبات المدينة من السلع والخدمات المختلفة كالوقود وغاز الطهي والسلع التموينية، واتفقوا على ضرورة إعداد خطة انتعاش عاجلة للمدينة، حسب بيان منشور على صفحة بلدية سرت على موقع «فيسبوك».

وأكد عضو مجلس النواب عن سرت الدكتور حسن الزرقاء، سعي كل النواب عن سرت المتواصل لتقديم الدعم والمساعدة وتوفير الخدمات الأساسية للمدينة، بينما أبدت وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة الدكتورة فتحية حامد، استعدادها الكامل للتعاون مع المجلس التسييرى لتلبيات احتياجات المواطنين بالتنسيق مع الحكومة.

اجتماع بلدية سرت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الموقتة، 16 يناير 2020. (بوابة الوسط)
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