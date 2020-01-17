انقطاع تغذية الكهرباء عن 40 محولا بعد سرقة أسلاك في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 11:50 صباحا
أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الشركة العامة للكهرباء انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في العاصمة طرابلس فجر اليوم الجمعة، نتيجة سرقة كمية من أسلاك النحاس.

وأوضحت الشركة أن «مجموعة خارجة عن القانون قامت بسرقة كمية من أسلاك النحاس مسافة 750 مترا على خط الذيبات فرعية العزيزي بمنطقة حي الأندلس، ما أدى إلى فقد التغذية عن أربعين محولا وانقطاع الكهرباء عن بعض المناطق».

وهذه ليست المرة الأولى التي تسرق فيها أسلاك كهرباء بطرابلس، إذ بلغت قيمة الأسلاك المسروقة في العاصمة خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2015 إلى 2019 نحو 1.285 مليون دينار، وفق تقييم الشركة العامة للكهرباء في نوفمبر الماضي.

وأكدت الشركة أن «هذه السرقات انعكست بالضرر على المواطن بالدرجة الأولى؛ نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما انعكست سلبًا على الشركة العامة للكهرباء، كونها تتكبد تكاليف وخسائر مادية مضاعفة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس غامض في الصين
دولى
«فرانس برس»: الولايات المتحدة تعلن أن الإمارات ستتحمل كلفة جناحها في «إكسبو دبي»
اقتصاد
التكتل الفيدرالي: حل الأزمة الليبية يبدأ بالعودة لدستور الاستقلال
ليبيا
ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل الأديب عبدالله محمد القويري
ثقافة وفن
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة جديدة للتخلص من السمنة