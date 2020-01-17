جريدة «الوسط»: برلين تعيد الملف الليبي إلى البيت الأوروبي

ميركل مع الرئيس الروسي بوتين. (أرشيفية/ الإنترنت).

تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى العاصمة الألمانية برلين، ترقبا لمؤتمر دولي حول الأزمة الليبية تأجل منذ شهور، لكن يبدو أن التطورات الأخيرة التي شهدتها الأزمة الليبية، وعلى رأسها الحراك السياسي الدولي، الذي أنتج اتفاقا غير موقع على وقف إطلاق النار (هدنة) عجل بالدعوة إلى انعقاده.

ورغم تباين المواقف السياسية والتصعيد الكلامي المتبادل قبل أيام من المؤتمر المقرر الأحد المقبل، وإخفاق مباحثات موسكو في إبرام صيغة تعاقدية لوقف إطلاق النار بين طرفي الحرب، والقلق الأوروبي من الاستحواذ الروسي–التركي على الملف الليبي، فلا يزال محللون يتمسكون بالأمل في أن يخرج بصيغة توافقية تضع الأزمة بين فرقاء الداخل والخارج على بداية طريق حل طال انتظاره.

للاطلاع على العدد من 217 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

عقب البدء الفعلي لتطبيق هدنة وقف الحرب على العاصمة، جاء إعلان المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، مشاركة الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، كما ستشارك كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، بالإضافة إلى دعوة كل من رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

محادثات بين ميركل وبوتين

وفي سياق هذه التحركات أجرت ميركل محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، لمناقشة «الاستعدادات للمؤتمر الدولي» و«اللقاء في موسكو بين الأطراف المتحاربين». لكن أجواء سلبية بدا أنها تستبق مؤتمر برلين، بعد أن تعثرت محاولات التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار خلال مباحثات موسكو، الإثنين، لكن السراج وحفتر تفاوضا عبر وزراء الخارجية والدفاع الروسيين والتركيين، وبينما وقع السراج نص الاتفاق غادر حفتر موسكو دون التوقيع بعد أن طلب مهلة للتفكير حتى صباح الثلاثاء، وهو ما أقر به وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حين صرح: «لم يتم تحقيق نتيجة نهائية حتى الآن»، لكنه قال في مؤتمر صحفي في كولومبو: «سنواصل جهودنا في هذا الاتجاه».

ويقول متابعون للشأن الليبي إن صمود الهدنة هو الاختبار الأصعب قبل الجلوس على طاولة برلين، إذ لم تسجل جبهات العاصمة خروقات تذكر، وفي الوقت نفسه، تجرى مشاورات في الأمم المتحدة لإنشاء بعثة مراقبة للهدنة في حال إقرارها.

وفي محاولة للإبقاء على تماسك الهدنة، حثت البعثة الأممية الأطراف في البلاد على مواصلة الالتزام بوقف إطلاق النار «من أجل المدنيين في طرابلس ومئات الآلاف الذين فروا من منازلهم و116 ألف طفل غير قادرين على حضور فصولهم الدراسية»، مطالبة بـ«إعطاء الجهود الدبلوماسية الجارية فرصة للتوصل إلى وقف دائم للعمليات العسكرية والعودة إلى العملية السياسية». وفي السياق نفسه، طمأنت وزارة الدفاع الروسية جميع الأطراف الفاعلة في الأزمة من سريان وقف إطلاق النار في ليبيا «إلى أجل غير محدد».

مخاوف من «سورية ثانية»

ومع تراجع الدور الأوروبي الأشهر الماضية فإن أوروبا لا تخفي مخاوفها من تحول ليبيا إلى «سورية ثانية» تستفيد بها وتتقاسمها روسيا وتركيا، وتريد كذلك خفض ضغط تدفق المهاجرين على حدودها، لأنها استقبلت في السنوات الأخيرة مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من النزاعات في العالم العربي. وانعكس الفتور الأوروبي حيال الحراك الروسي–التركي، حسب محللين في تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، التي قال فيها إن «توقع إنهاء المسألة (الأزمة الليبية) بسرعة ليس على جدول أعمال أي شخص».

وشكل هذا المسار مفاجأة للعواصم الأوروبية وباريس في المقام الأول، الذين تم استبعادهم من الإشراف على «اتفاق موسكو» غير المكتمل، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للإصرار خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار «ذا مصداقية ودائم ويمكن التحقق منه». ويقول مراقبون فرنسيون إنه بفضل مجال نفوذها الليبي الجديد وشريكها التركي لا شيء يمنع روسيا الآن من دفع بيادقها إلى منطقة الساحل، وتساعدها في ذلك الصحافة الأفريقية التي تثني على أسلوبها في حل الأزمات كما هو الحال في سورية.

للاطلاع على العدد من 217 من جريدة «الوسط» اضغط هنا

وربما تكون عودة التحركات الإيطالية في الملف الليبي واحدة من انعكاسات هذا القلق، إذ أجرى رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، مباحثات في القاهرة، الثلاثاء، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعدما التقى، الإثنين، الرئيس التركي لبحث التطورات الجارية في ليبيا. وفي هذا السياق أبدى كونتي أن دعمه مؤتمر برلين، الأحد المقبل، «لا يزال قائما»، على الرغم من رفض حفتر التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق، وصدور دعوات تركية لتأجيل المؤتمر.

وبين الآمال المعلقة على مؤتمر برلين والمواقف السياسية المتباينة وتصعيد الخطاب الكلامي بين الأطراف قبل اجتماع الفاعلين والدوليين والإقليميين والمحليين على طاولة برلين، يجدد السؤال القديم نفسه، هل سيكون مصير مؤتمر برلين مثل سابقيه في باريس وباليرمو، أم ستكون له مخرجات مختلفة قد يتبناها مجلس الأمن، وسيقود إلى رسم خارطة طريق لحل شامل للأزمة تحت إشراف دولي تبدأ بمؤتمر أو ملتقى لجمع فرقاء الداخل؟ وهل سينجح المجتمعون في برلين إلى ترتيب ملتقى ليبي–ليبي، يكون صيغة عملية واقعية، لحل كل المشاكل التي تسببت بشكل أو آخر في اقتتال الأشقاء، وفي مقدمتها، إشكاليات فوضى السلاح والتشكيلات المسلحة وتوزيع الثروة؟