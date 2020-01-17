«تعليم الوفاق» تعلن تعيين بعض خريجي كليات التربية

طلاب يؤدون امتحانات في إحدى المدارس الليبية. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق أنها ستعين عددا من خريجي كليات التربية، لوجود نقص حاد في معلمي عدد من التخصصات التربوية واستمرار وجود تشوهات في إسناد الجداول الدراسية لمعلمين غير متخصصين نتيجة هذا النقص.

وأوضحت الوزارة في بيان موقع باسم وزير التعليم محمد عماري زايد، أمس الخميس، أنها مستمرة في «قبول وتعيين كل خريجي كليات التربية في عدد من التخصصات المحددة، حيث سيتم منح الإذن للتعاقد مع كل خريج بشكل مستمر، وذلك في التخصصات التالية فقط: اللغة العربية والرياضيات والفيزياء والتربية الخاصة ومواد النشاط المدرسي بجميع فروعه».

وأكدت أن إجراءات التعاقد ستخضع في كل عام للشروط والآليات ذاتها التي تم بها التعاقد خلال العام الدراسي 2018 - 2019.