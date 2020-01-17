رئيس الوزراء اليوناني يعلق على استبعاد بلاده من مؤتمر برلين ويوضح موقفها من مخرجاته

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 02:23 صباحا
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بروكسل، 13 ديسمبر 2019 (فرانس برس)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الخميس، إن استبعاد اليونان من مؤتمر برلين «خطأ»، مشيرًا إلى أنه سيناقش الموضوع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وحذر ميتسوتاكيس خلال لقاء مع القناة اليونانية «ألفا» من أن اليونان «سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام في ليبيا إذا لم تلغ الاتفاقات بين أنقرة وحكومة طرابلس»، وأوضح «قلت لنظرائي الأوروبيين إن اليونان لن تقبل أبدًا بحل سياسي خلال قمة أوروبية لا تلغي مذكرة التفاهم»، حسب وكالة «فرانس برس».

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ووقعت حكومة الوفاق في 27 نوفمبر الماضي مع تركيا مذكرتي تفاهم بشأن التعاون العسكري والأمني وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، ومنذ ذلك الحين ولا تزال ردود الفعل واسعة النطاق على المستويات المحلية والإقليمية والدولية متواصلة بين التأييد والتنديد.

وطالبت اليونان الأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بإدانة مذكرة التفاهم بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، والتي وصفتها بأنها «تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة»، وطردت السفير الليبي بسبب «عجزه عن الكشف عن تفاصيل المذكرة» حسب تبرير وزير خارجيتها  نيكوس ديندياس.

يشار إلى أن مؤتمر برلين ينطلق الأحد المقبل، بمشاركة دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.

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