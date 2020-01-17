ترامب يبحث مع إردوغان «التطورات في ليبيا»

إردوغان (إلى اليمين) وإلى جواره ترامب خلال الاجتماع السنوي لحلف الناتو في بريطانيا، 4 ديسمبر 2019. (رويترز)

قال البيت الأبيض والرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الخميس، التطورات في ليبيا، وذلك قبل أيام من قمة في برلين ستتناول الصراع الليبي، حسب وكالة «رويترز».

وأوضح البيت الأبيض في بيان، إن ترامب وإردوغان بحثا أيضًا الوضع في سوريا والاحتجاجات في إيران، وإسقاط إيران طائرة ركاب أوكرانية.

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وتستضيف برلين الأحد المقبل، زعماء وممثلي دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من «جهود فاشلة بذلتها روسيا وتركيا لإقناع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، خلال زيارة لموسكو الإثنين الماضي للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ووقف الهجوم على العاصمة الليبية، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق»، حسب «رويترز».