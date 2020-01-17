الخارجية الأميركية: بومبيو يتوجه إلى ألمانيا مطلع الأسبوع للمشاركة في مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 يناير 2020, 12:13 صباحا
وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في أثينا، 5 أكتوبر 2019. (فرانس برس)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤولون أمريكيون، الخميس، إن وزير الخارجية مايك بومبيو، سيتوجه إلى ألمانيا مطلع الأسبوع لحضور مؤتمر برلين المخصص لمناقشة الملف الليبي، و«العمل على تعزيز وقف إطلاق النار الهش والضغط على القوى الخارجية للانسحاب من الصراع الليبي»، حسب وكالة «رويترز».

وأضاف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف «النتيجة الناجحة ستكون القضية الرئيسية المتمثلة في وقف إطلاق النار»، وأضاف «بالطبع سيكون من الجيد أن تكون هناك أشياء أخرى، لكن الأساس سيكون استمرار وقف إطلاق النار»، حسب «رويترز».

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وينطلق مؤتمر برلين الأحد المقبل، بمشاركة دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، كما سيحضر المؤتمر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.

ويأتي المؤتمر بعد أيام من «جهود فاشلة بذلتها روسيا وتركيا لإقناع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، خلال زيارة لموسكو الإثنين الماضي للموافقة على وقف دائم لإطلاق النار ووقف الهجوم على العاصمة الليبية، لكن حفتر غادر العاصمة الروسية دون توقيع الاتفاق»، حسب «رويترز».

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