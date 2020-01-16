مؤسسة النفط: قصف مستودع شركة البريقة جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 11:46 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن سقوط قدائف على مستودع طريق المطار جنوب طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، مساء اليوم الخميس، ما أدى إلى اشتعال نيران في سبع شاحنات تابعة للشركة وإصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية بشظايا أثناء مساعدته رجال الإطفاء على الدخول إلى المستودع.

شاهد .. اشتعال نيران في سبع شاحنات تابعة لشركة البريقة لتسويق النفط 

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط المهندس مصطفى صنع الله إن «المستودع تعرض إلى القصف عدة مرات منذ بدء أعمال العنف في طرابلس ما أدى إلى تهديد سلامة العاملين به، وتعقيد عملية تزويد طرابلس والمناطق المجاورة بالمحروقات وهو أمر غير مقبول بتاتًا»، حسب بيان منشور على صفحة المؤسسة على موقع «فيسبوك».

وأكد صنع الله أن «شركة البريقة ستتابع إيصال الوقود الضروري إلى المحطات في العاصمة»، وطالب «جميع الجهات المحلية والدولية بالاضطلاع بمسئولياتها لوقف الاقتتال الذي قد يؤدي لحدوث كوارث إنسانية وبيئية».

وتتعرض مستودعات شركة البريقة في المطار إلى اعتداءات على نحو متكرر منذ اندلاع حرب العاصمة طرابلس بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة والقوات المنضوية تحت لواء حكومة الوفاق في الرابع من أبريل الماضي.

ففي الثالث من يوليو الماضي، سقطت قذيفة قرب منشآت مستودع طريق المطار في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات التي تشهدها المناطق القريبة من الموقع. وفي 16 يونيو الماضي اندلع حريق بالقرب من خزانات غاز النفط المسال في مستودع الشركة بطريق المطار «نتيجة قصف مباشر للمنشأة»، وفي سبتمبر أخلت الشركة موظفيها من مستودع مطار معيتيقة، بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف.

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