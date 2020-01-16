وزير الخارجية البريطاني يؤكد لـ«السراج» التزام بلاده بـ«العمل على إنهاء الحرب»

وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب. (أرشيفية: الإنترنت).

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، مساء الخميس خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد الوزير البريطاني خلال المكالمة على «التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب، وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا»، كما أكد أهمية مؤتمر برلين خاصة في ضوء استهدافه تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة الليبية، حسب بيان منشور على صفحة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا السراج يبحث مع سلامة «سير وقف إطلاق النار»

بدوره، عبّر السراج عن تقديره الموقف البريطاني تجاه الأزمة الليبية، وشرح تطورات الوضع الراهن و«التداعيات الخطيرة للعدوان على طرابلس»، كما عبّر عن أمنياته في أن «يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية».

يشار إلى أن الملف الليبي كان محور محادثات محلية وإقليمية ودولية خلال الأيام القليلة الماضية خاصة مع الإعلان عن الأحد المقبل، كموعد لانعقاد مؤتمر برلين الدولي الرامي إلى إيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية. ويشارك بالمؤتمر دول الجزائر وإيطاليا وأميركا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والإمارات وتركيا والكونغو، ومصر، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر مدعوان للمشاركة.