السيول الغزيرة تودي بحياة طفلة في أحد الأحياء الجنوبية لمدينة البيضاء

متطوعون أثناء انقاذ الأطفال والعائلات في البيضاء من المنازل التي غمرتها مياه السيول. (الإنترنت)

لقيت الطفلة خشوع حمزة شعيب حتفها نتيجة للسيول المنهمرة على الأحياء الجنوبية بمدينة البيضاء في منطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، والتي تشهد موجة من الطقس السيئ منذ أمس الأربعاء.

وقال مصدر محلي لـ«بوابة الوسط»، الخميس، إن الطفلة التي تبلغ من العمر 7 سنوات وصلت متوفاه إلى مستشفى الثورة التعليمي المركزي بالمدينة، فيما تلقى شقيقها الإسعافات اللازمة وهو بصحة جيدة الآن.

يشار إلى أن المجلس التسييري لبلدية البيضاء شكَّل غرفة طوارئ لتفادى وقوع كوارث بيئية أو بشرية نتيجة لسوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر منذ أمس الأربعاء.

وحسب قرار المجلس الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، الخميس، يترأس الغرفة رئيس إدارة شركة الأشغال العامة الجبل الأخضر، وعضوية كل من مدير شركة المياه والصرف الصحي، ومدير دائرة توزيع البيضاء بشركة الكهرباء، ومدير مكتب المشروعات ببلدية البيضاء، ومدير جمعية الهلال الأحمر فرع مدينة البيضاء، ومدير فرع جهاز الحرس البلدي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي، ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية، ورئيس جهاز السلامة الوطنية.

وحدد قرار المجلس التسييري لبلدية البيضاء مدة عمل الغرفة بـ15 يوما، وأوكل إليها مهام متابعة كافة المختنقات بمدينة البيضاء والعمل على إيجاد الحلول السريعة لها وموافاة المجلس التسييري بتقارير يومية مفصلة عن المختنقات وسبل معالجتها بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.