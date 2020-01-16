كاجمان يبحث المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الجنوبية

اجتماع كاجمان مع وفد الجنوب. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماعه اليوم الخميس مع وفد ضم عددا من أعضاء مجلس النواب وأعيان منطقة وادي الآجال، المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الجنوبية.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء إن كاجمان استعرض على الحضور «بصفته رئيس لجنة متابعة تنفيذ المشروعات التنموية بالمنطقة الجنوبية» ما أنجزته اللجنة، وخطوات تجديد المشروعات التنموية ومشروعات حل المختنقات ذات الأولوية في جميع مناطق الجنوب.

كما استعرض كاجمان مشروعات منطقة الآجال في مجالات الحكم المحلي، الداخلية، التعليم العام والتقني، الصحة، المواصلات، الرياضة، الشؤون الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، الزراعة.

وأوضح كاجمان أن «الهدف الحقيقي من تنفيذ هذه المشروعات هو خلق تنمية شاملة متكاملة بالمنطقة الجنوبية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي»، مؤكدا أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تكاتف الجهود ومشاركة الجميع من المؤسسات الحكومية والأهالي.

وأشار نائب رئيس المجلس الرئاسي إلى أن تنفيذ هذه المشروعات «سيتضمن تدريب وتأهيل عدد من أبناء المنطقة الجنوبية المتخصصين في مجال إدارة وتنفيذ المشروعات التنموية»، وفق إدارة التواصل والإعلام.