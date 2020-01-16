القبض على 3 أشخاص بتهمة تصنيع خمور محلية في سوسة

تمكنت عناصر الشرطة بمركز شرطة سوسة من القبض على ثلاثة أشخاص يقومون بتصنيع الخمور المحلية في منازلهم ببلدة سوسه 20 كلم شرق مدينة البيضاء والقبض على الأشخاص القائمين عليها.

وجاءت عملية القبض بعد أخذ الإذن من النيابة العامة، حيث جرت «مداهمة المنازل وضبط ثلاثة أشخاص في المنزل الأول وضبط شخصين كل منهما على حدة وبحوزتهم خمور محلية الصنع وأدوات تستعمل لتصنيع الخمور».

وقامت الشرطة بـ«تحريز المضبوطات ووضعهم داخل الحجز القانوني بالقسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم إلى النيابة العامة والآن جميعهم في قبضة العدالة».