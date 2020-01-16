إحالة رواتب ديسمبر لموظفي القطاعات العامة ببني وليد إلى المصارف

مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد. (الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد، اليوم الخميس، الحوالات والحوافظ المالية الخاصة برواتب موظفي القطاعات العامة في البلدية عن شهر ديسمبر 2019 إلى المصارف.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن مراقبة الخدمات المالية أنجزت الصكوك الخاصة بالقطاعات العامة في نطاق المدينة، بعد وصول الأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا إيداعها بالمصارف العاملة في المدينة.

وأوضح الساعدي أن القطاعات العامة التي جرى إيداع مرتبات موظفيها لدى المصارف هي قطاعات: الثقافة ومراقبة الخدمات المالية ومراقبة الاقتصاد ومكتب التخطيط ومكتب الخدمات المالية ومكتب القوى العاملة وإدارة الخدمات الصحية بني وليد.

وأضاف الساعدي أن مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد ستعمل على إحالة مرتبات الموظفين في باقي القطاعات العامة إلى المصارف بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بها خلال الأسبوع القادم.