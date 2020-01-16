إحالة رواتب ديسمبر لموظفي القطاعات العامة ببني وليد إلى المصارف

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الخميس 16 يناير 2020, 04:24 مساء
مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد. (الإنترنت)

أحالت مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد، اليوم الخميس، الحوالات والحوافظ المالية الخاصة برواتب موظفي القطاعات العامة في البلدية عن شهر ديسمبر 2019 إلى المصارف.

وقال مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي بني وليد، عبدالمنعم الساعدي، لـ«بوابة الوسط» إن مراقبة الخدمات المالية أنجزت الصكوك الخاصة بالقطاعات العامة في نطاق المدينة، بعد وصول الأذونات من وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، مؤكدا إيداعها بالمصارف العاملة في المدينة.

وأوضح الساعدي أن القطاعات العامة التي جرى إيداع مرتبات موظفيها لدى المصارف هي قطاعات: الثقافة ومراقبة الخدمات المالية ومراقبة الاقتصاد ومكتب التخطيط ومكتب الخدمات المالية ومكتب القوى العاملة وإدارة الخدمات الصحية بني وليد.

وأضاف الساعدي أن مراقبة الخدمات المالية في بلدية بني وليد ستعمل على إحالة مرتبات الموظفين في باقي القطاعات العامة إلى المصارف بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية الخاصة بها خلال الأسبوع القادم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني يوقعان اتفاقا تجاريا «تاريخيا»
دولى
الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟