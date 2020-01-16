كونتي يزور الجزائر لبحث الملف الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 03:10 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن زيارته الحالية للجزائر تأتي من أجل «العمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية ومعالجة الملف الليبي، في ضوء مؤتمر برلين».

ونشر كونتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شريط فيديو عن وصوله إلى المطار حيث استقبله الوزير الأول الجزائري عبدالعزيز جراد، إذ اجتمع الطرفان في قصر الحكومة بالعاصمة الجزائر، كما سيلتقي كونتي رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، حسب وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

وكانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ذكرت أن هذه الزيارة «تندرج في إطار جهود المجتمع الدولي لوضع حد للنزاع في ليبيا، وتقديم حل دائم لها، إذ ستسمح لمسؤولي البلدين بمتابعة وتعميق المشاورات حول الأزمة الليبية وحول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

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وستشارك الجزائر وإيطاليا في مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، إلى جانب دول أميركا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، ومصر، كما سيحضر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، وقد قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مدعوان للمشاركة.

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