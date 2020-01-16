بريطانيا: جونسون سيحضر مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 02:13 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في مجلس العموم، 29 أكتوبر 2019، (ا ف ب)

سيحضر رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده يوم الأحد المقبل، حسب ما نقلته قناة «روسيا اليوم» عن الناطق باسمه.

وسيشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أيضا في المؤتمر حسب بيان قصر الإليزيه اليوم.

وسبق أن صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر سيحضران المؤتمر، الذي ستشارك فيه دول أميركا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، إضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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