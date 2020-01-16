«النواب» يستأنف جلسته الرسمية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:55 مساء
جلسة لمجلس النواب في بنغازي، 4 يناير 2020 (الإنترنت)

استأنف مجلس النواب اليوم الخميس، جلسته الرسمية في مدينة بنغازي برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس أحميد حومة، لاستكمال بنود جدول الأعمال.

وأشار بيان المجلس على موقعه الإلكتروني إلى أن جلسة يوم أمس خصصت لنظر عدد من مشاريع القوانين، وبعض التعديلات عليها.

ويوم الإثنين الماضي، صادق المجلس على مسودة قانون الميزانية العامة للعام 2020 بقيمة 49 مليار دينار، وفق عضو المجلس محمد إجديد.

وأوضح إجديد، في اتصال خاص إلى «بوابة الوسط»، أن الجلسة شهدت مناقشة قانون الميزانية، مع «وضع ملاحظات مجلس النواب»، إذ تم التصديق عليه بأغلبية الحضور بملاحظات المجلس التي تبلغ 27 ملاحظة. وبحسب إجديد فإن مجلس النواب استأنف جلسته المعلقة بمدينة بنغازي بحضور أكثر من 50 نائبا.

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