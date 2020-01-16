مجلس الدولة ينتخب ممثليه في «حوار جنيف» بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:37 مساء
جلسة مجلس الدولة لانتخاب ممثليه في الحوار الليبي الذي ستستضيفه جنيف نهاية الشهر الجاري، 16 يناير 2020، (صفحة المجلس على فيسبوك)

عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الخميس، جلسة خاصة لانتخاب أعضاء الوفد الذي سيممثله في الحوار الليبي مع مجلس النواب، والمزمع عقده في مدينة جنيف السويسرية نهاية الشهر الجاري.

وأشار المجلس إلى أن الحوار يجري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما سيكون الانتخاب بنظام اختيار ممثل عن كل دائرة انتخابية بالمجلس، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك».

وفي مطلع ديسمبر الماضي، رجح مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة اجتماع أطراف الأزمة في ليبيا خلال النصف الأول من يناير المقبل بمدينة جنيف السويسرية، عقب عقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

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وأمس، كشف عضو مجلس الدولة أبوالقاسم قزيط أن البعثة تخطط لمشاركة نحو 40 شخصية ليبية في المسار السياسي لعملية الحوار الليبي، الذي ينتظر دعما دوليا من «قمة برلين»، قائلا  إن البعثة الأممية تتحدث عن مشاركة 13 شخصية يرشحها مجلس النواب و13 شخصية يرشحها المجلس الأعلى للدولة، وكلا المجلسين سيرشح ممثليه وفق تمثيل الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن البعثة سترشح من جانبها 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار

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