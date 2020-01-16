برلماني إيطالي يطالب بالاستماع إلى مجلس النواب الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:32 مساء
جلسة لمجلس النواب، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب عضو مجلس النواب الإيطالي جورجو سيللي بالاستماع إلى رأي مجلس النواب الليبي، في إطار مؤتمر برلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وقال: «إزاء الوضع في ليبيا، نسمع أحاديث كثيرة عن التناقض بين القوى الكبرى على الساحة الدولية، مقابل القليل عن الشعب الليبي وإرادته؛ لذا فمن الضروري الاستماع إلى صوت الليبيين من خلال برلمانهم»، حسب تصريحات نشرتها وكالة الأنباء «آكي»، اليوم الخميس.

وأضاف سيللي: «نأمل أن تكون إيطاليا أول من يطرح وبقوة، الحاجة إلى الاستماع إلى البرلمان الليبي، في إطار مؤتمر برلين، الذي يمكن أن ينطوي على وقف نهائي لإطلاق النار على الأقل»، معقبا: «نريد ليبيا موحدة، في سلام وقادرة على احترام حقوق الإنسان».

وأمس، صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بأن بلاده «تفضل الحوار مع الجانبين»، مشيرًا إلى أن مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقده يوم الأحد المقبل «ليس نقطة وصول بل انطلاق»، وأن «الأهداف التي سيتفق عليها هي وقف إطلاق النار وبدء عملية ديمقراطية».

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