غوتيريس وسلامة يشاركان في مؤتمر برلين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 01:17 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مؤتمر بمدريد، 1ديسمبر 2019. (ا ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة مشاركة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، ومبعوثه إلى ليبيا غسان سلامة، في مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

وأمس، كشف غوتيريس أن مشروع البيان الذي سيصدر عن المؤتمر سيركز حول «ستة محاور» هي «وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، والعودة إلى عملية سياسية، وإصلاح اقتصادي، واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».

وشدد الأمين العام على أن المؤتمر يرمي إلى «توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي - ليبي»، مضيفا: «أحضّ جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية على أن تدعم بقوة قمّة برلين».

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وناشد الأسرة الدولية تقديم «دعم قوي» للمؤتمر المقرّر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا، مطالبا «طرفي النزاع بوقف الأعمال العدائية بينهما»، كما كشف عن أن البيان المقرر صدوره من المؤتمر سيدور حول «ستة محاور».

ومن المقرر أن يحضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر المؤتمر، الذي ستشارك فيه دول أميركا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، كما سيحضر ممثلون عن الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.

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