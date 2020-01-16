بالصور: مجهولون يحرقون مكتب هيئة الثقافة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الخميس 16 يناير 2020, 01:05 مساء
حرق مكتب هيئة الثقافة في سرت، 15 يناير 2020، (الإنترنت)

أضرم مجهولون النار في مكتب الهيئة العامة للثقافة في سرت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وقال مصدر إداري في المكتب، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المجهولين استخدموا الوقود لإشعال النيران في المبنى، والتي أتت على طوابقه الثلاثة إضافة إلى الدور الأرضي، والتي تضم «مقرا للصالون الثقافى والاستعلامات، وراديو سرت الثقافي، وراديو أمواج سرت الشبابي ومكاتب إدارية».

وأشار المصدر إلى أن المبنى دمر بالكامل وتوقفت كل الأعمال فيه، وفي حين بدأ أفراد البحث الجنائى ومديرية الأمن إجراء التحقيق ومعاينة المقر، كما زار رئيس المجلس التسييرى لبلدية سرت وعدد من الأعضاء المكتب للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت به.

النيران أتت على محتويات المبنى بالكامل
جانب آخر من الأضرار
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