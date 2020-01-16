وزير خارجية ألمانيا يلتقي حفتر في بنغازي

وزير الخارجية الألماني، هيكو ماس، (أرشيفية: الإنترنت)

يلتقي وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس، القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، خلال زيارة إلى مدينة بنغازي.

وقال ماس إن مؤتمر برلين «يتيح أفضل فرصة للتمكين من الدخول في محادثات سلام من أجل ليبيا منذ فترة طويلة»، في تصريحات نشرها موقع الخارجية الألمانية قبيل سفره.

وتابع: «لقد كنا نتفاوض منذ شهور حول كيفية التمكن من وقف تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا، ومن أجل التوصل إلى اتفاق عملنا على قدوم جميع الأطراف الفاعلة الدولية المعنية للاجتماع حول طاولة المحادثات يوم الأحد المقبل».

وأكمل: «رسالتنا واضحة، لا يمكن لأحد أن يفوز في هذا النزاع على أساس عسكري»، منوها بأن عملية برلين «نافذة من أجل تحرير النزاع من النفوذ الدولي، ثم تمهيد الطريق لعملية سياسية، ومفاوضات داخل ليبيا بشأن ترتيبات ما بعد الحرب، تحت رعاية الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة».

وأضاف: «آمل أن تغتنم الأطراف هذه الفرصة لإعادة إمساك ليبيا بزمام المستقبل فيها، وهذا يتطلب الاستعداد لوقف حقيقي لإطلاق النار، ومشاركة طرفي النزاع في أشكال الحوار التي اقترحتها الأمم المتحدة.. هذا ليس فقط ما يتطلع إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بل إنه يأتي في المقام الأول في مصلحة الشعب الليبي».

مؤتمر برلين

الخارجية الألمانية نشرت عبر موقعها الإلكتروني تعريفا بـ«عملية برلين»، قالت إنها تهدف إلى دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة لإنهاء النزاع، وتهيئة الظروف الإطارية لعملية سياسية ليبية داخلية تحت إدارة الأمم المتحدة، «وذلك لأن النزاع يتحدد في المقام الأول من خلال سلوك الأطراف الفاعلة في الخارج»، ومن المزمع في خطوة ثالثة أن تُجرى محادثات بين أطراف النزاع في ليبيا.

ومن المقرر أن يحضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر المؤتمر، الذي ستشارك فيه دول أميركا، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، والإمارات، وتركيا، والكونغو، وإيطاليا، ومصر، والجزائر، كما سيحضر ممثلون عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.