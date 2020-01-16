الهادي الصغير يطالب اتحاد المغرب العربي بدور فاعل في الأزمة الليبية

لقاء النائب الهادي علي الصغير مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، 16 يناير 2020، (مجلس النواب)

طالب عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، اتحاد المغرب العربي بأن يلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الليبية، لتجاوز جميع المخاطر التي تهدد كامل المنطقة.

وبحث الهادي، وهو المبعوث الشخصي من رئيس مجلس النواب، مع أمين عام الاتحاد الطيب البكوش، تطورات الوضع في ليبيا، حسب بيان نشره موقع مجلس النواب اليوم الخميس.

وتناول اللقاء المساعي المختلفة التي تبذل أخيرا من أجل إيجاد حل سياسي «يجنب الشعب الليبي مآسي التدخل العسكري الأجنبي»، كما قدم الهادي الصغير في ختام اللقاء دعوة رسمية إلى البكوش من أجل زيارة مجلس النواب.

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وأمس، التقى الصغير رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في العاصمة المغربية الرباط، حيث بحثا «التدخلات الخارجية في ليبيا».