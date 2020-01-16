الهادي الصغير يطالب اتحاد المغرب العربي بدور فاعل في الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 12:55 مساء
لقاء النائب الهادي علي الصغير مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، 16 يناير 2020، (مجلس النواب)

طالب عضو مجلس النواب الهادي علي الصغير، اتحاد المغرب العربي بأن يلعب دورا فاعلا في حل الأزمة الليبية، لتجاوز جميع المخاطر التي تهدد كامل المنطقة.

وبحث الهادي، وهو المبعوث الشخصي من رئيس مجلس النواب، مع أمين عام الاتحاد الطيب البكوش، تطورات الوضع في ليبيا، حسب بيان نشره موقع مجلس النواب اليوم الخميس.

وتناول اللقاء المساعي المختلفة التي تبذل أخيرا من أجل إيجاد حل سياسي «يجنب الشعب الليبي مآسي التدخل العسكري الأجنبي»، كما قدم الهادي الصغير في ختام اللقاء دعوة رسمية إلى البكوش من أجل زيارة مجلس النواب.

اقرأ أيضا: الهادي الصغير يناقش مع رئيس «النواب» المغربي «التدخلات في ليبيا»

وأمس، التقى الصغير رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي في العاصمة المغربية الرباط، حيث بحثا «التدخلات الخارجية في ليبيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الادعاء على زوج نانسي عجرم في قضية قتل رجل تسلل إلى منزلهما
ثقافة وفن
ضبط عدد قياسي من الأسلحة في مطارات أميركية خلال 2019
دولى
غوتيريس: مؤتمر برلين سيركز على 6 محاور منها وقف دائم لإطلاق النار
ليبيا
بعد إقصائها من مؤتمر برلين.. تونس متفاجئة ومستغربة وتنتظر توضيحات من ألمانيا
ليبيا
الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاستحمام ليلا أو نهارا.. أيهما أكثر فائدة؟