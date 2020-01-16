«راس لانوف للنفط» تنفي «استخدام حافلاتها لنقل مرتزقة سوريين»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 12:20 مساء
شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز «استخدام حافلات نقل الركاب التابعة لها في نقل مرتزقة سوريين».

وقالت الشركة إن «ما تناقله أحد المدونين بشأن نقل حافلات الشركة لهؤلاء المرتزقة من مطار معيتيقة الدولي إلى داخل طرابلس أمر غير صحيح جملة وتفصيلا»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وحذرت من أن تلك المنشورات تستهدف «زرع الفتنة والنيل»، مضيفة أنها ستلجأ إلى القضاء لـ«التعامل مع مروجي هذه الشائعات».

وأمس قالت جريدة «ذا غارديان» البريطانية إن نحو 1350 مقاتلاً من سورية عبروا إلى تركيا في الخامس من يناير الجاري، مضيفة أن هناك عناصر من فيلق «الشام الإسلامي» تفكر في السفر إلى ليبيا، ونوهت بأن أعداد المقاتلين أعلى بكثير من التقديرات السابقة. 

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