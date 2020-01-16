«صحة الموقتة» تطالب برفع درجة الاستعداد مع استمرار هطول الأمطار

وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب القطعاني. (الإنترنت)

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، مساء الأربعاء، كافة الجهات المسؤولة التابعة للقطاع برفع درجة الاستعداد والتأهب، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة، وارتفاع منسوب المياه نظرًا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها مناطق ومدن وبلديات الساحل الشرقي لليبيا.

ودعا وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، كافة فروع جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات إلى رفع حالة الجهوزية الكاملة للاستجابة لأي طارئ متوقع بالمنطقة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل توقعات بارتفاع مناسيب المياه، مع استمرار هطول الأمطار.

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وناشد عقوب المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من شواطئ البحر ومجاري السيول واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

كما وجه تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ، وتلبية النداء في أي ظرف.

ودعا عقوب هذه الجهات إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق، وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات، مشددًا على ضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، تفاديًا لأي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

وتشهد مناطق شرق البلاد في هذه الثناء هطول أمطار غزيرة أدت في عدد من المناطق إلى إغلاق الطرق الرئيسية، كما غمرت المياه عدد من المنازل.