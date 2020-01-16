نقل 22 مهاجرًا من طبرق إلى بنغازي لإعادتهم إلى بلادهم

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 16 يناير 2020, 01:37 صباحا
مهاجرون غير شرعيين على متن قارب في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مكتب الهجرة غير الشرعية في طبرق، الأربعاء، عن نقل 22 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية السودانية إلى مكتب الهجرة في مدينة بنغازي استعدادًا لإعادة ترحيلهم إلى بلادهم.

وقال المكتب الإعلامي لمكتب الهجرة غير الشرعية بطبرق في بيان، إن هؤلاء المهاجرين قدموا إلى ليبيا عن طريق مصر عبر منفذ إمساعد البري، ولفت إلى استضافتهم بمركز إيواء طبرق، وذلك قبل نقلهم إلى مكتب الهجرة في بنغازي استعدادًا لترحيلهم إلى بلادهم.

اقرأ أيضا القبض على مهاجرين غير شرعيين في إجدابيا

يشار إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين هبط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 20219، إلى 7036 مهاجرا، مقارنة بـ12365 مهاجرا في الفترة نفسها من العام 2018، بنسبة تراجع 43.1%. وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية في أكتوبر الماضي، إن القوات البحرية نجحت في إنقاذ 6835 مهاجرًا خلال الفترة نفسها، مقارنة بـ11952 مهاجرًا العام 2018، بنسبة تراجع 42.8%، بينما تم انتشال 11 جثة مقارنة بـ88 جثة في 2018، بانخفاض 87.5%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان