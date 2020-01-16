السراج يبحث مع سلامة «سير وقف إطلاق النار»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يناير 2020, 12:08 صباحا
السراج (يمين) خلال لقائه غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز، 15 يناير 2020. (البعثة الأممية).

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء، مع مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسير وقف إطلاق النار جنوب طرابلس.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إن اللقاء الذي عقد بمكتب السراج بطرابلس، تطرق كذلك إلى آخر الترتيبات لمؤتمر برلين المزمع انعقاده الأحد المقبل، حسب ما نشرت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا المشري يقدم لمجلس الدولة إحاطة حول توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بموسكو

يشار إلى أن هدنة وقف إطلاق النار في ليبيا بدأ سريانها منذ مساء الأحد الماضي، واستضافت العاصمة الروسية موسكو في اليوم التالي الأطراف الليبية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وبينما وقع وفد حكومة الوفاق على الاتفاق، غادر القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر العاصمة الروسية دون التوقيع، وكشفت وزارة الدفاع الروسية أن «المشير خليفة حفتر يحتاج إلى يومين لدراسة الوثيقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الهوني يقود الترجي للفوز على النجم الساحلي في «الكلاسيكو التونسي»
رياضة محلية
«نيويورك تايمز» تجاوزت عتبة الخمسة ملايين مشترك
منوعات
«نيويورك تايمز»: إيران أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخين
دولى
البعثة الأممية تدعو 40 شخصية للمشاركة في المسار السياسي للحوار الليبي
ليبيا
تقرير مناخ الاستثمار: ليبيا التاسعة عربيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
ليبيا
كونتي يحدد شرطين لمشاركة إيطاليا بمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
مدفوعات النقد الأجنبي: 7.6 مليار دولار لأرباب الأسر و 2.19 مليار حوالات دراسة ...
ليبيا
إنفاق 24.51 مليار دينار على المرتبات خلال 2019
ليبيا
الملكة إليزابيث تمنح الأمير هاري «مرحلة انتقالية»
منوعات
رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: لا توجد دولة أوروبية لديها القوة للتدخل في ليبيا
ليبيا
العراق يخشى من الانهيار حال قرر ترامب تجميد 35 مليار دولار عائدات نفطية
عربى
ملك الأردن: آلاف المقاتلين الأجانب انتقلوا من إدلب السورية إلى ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير الشاي على عمر الإنسان