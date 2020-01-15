السراج يترأس اجتماعا موسعا للمكونات السياسية والعسكرية

فائز السراج (وسط) خلال ترأس اجتماعًا موسعًا للمكونات السياسية والعسكرية. 15 يناير 2020.(داخلية الوفاق)

ترأس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا لكافة المكونات السياسية والعسكرية والقوات المساندة، بمشاركة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا.

واستعرض المشاركون في الاجتماع، الذي أقيم بفندق المهاري بطرابلس، آخر المستجدات السياسية والعسكرية للأزمة الليبية ومحاولة حـلحلتها سياسيًا، وأخرها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في موسكو، والدعوة إلي مؤتمر برلين المزمع عقده الأحد المقبل، الذي تلقى رئيس المجلس الرئاسي دعوة رسمية من وزير خارجية ألمانيا لحضوره.

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وشددوا على ضرورة تكثيف كافة الجهود السياسية والعسكرية من أجل الخروج بالبلاد إلي بر الأمان والحد من نزيف الدم الذي يتعرض له الليبيون منذ أكثر من عشرة أشهر، منذ بدء الحرب على طرابلس في أبريل 2019، وما خلقته من شهداء وجرحي ومهجرين ونازحين.