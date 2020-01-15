مديرية أمن شحات تعلن حالة الطوارئ لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة

الأمطار الغزيرة تغرق شوارع ومنازل في شحات. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن شحات منذ قليل من مساء اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ في المدينة نظرا لسوء الأحوال الجوية بالمنطقة التي تشهد هطولا للأمطار الغزيرة ما أدى إلى غرق عدد من المنازل والطرق والشوارع الرئيسية في البلدية.

وحذرت المديرية في تصريح صحفي، المواطنين من وجود مستنقعات من مياه الأمطار علي جوانب الطريق وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر مما قد تسببه من أضرار في الطريق العام. مطالبة المواطنين بعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى.

ونشر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر معاناة المواطنين في بلدية شحات جراء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة هذه الأثناء، محملين المجلس التسييري مسؤولية تردي البنية التحتية والأوضاع في البلدية.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة شحات بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، الأربعاء، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة فيما غرقت بعض المنازل بحي وادي العيش.

ويقوم في هذه الأثناء جهاز الإسعاف والطوارئ بشحات بجولات ميدانية لإجلاء عدد من الأسر العالقة في منازلهم التي غمرت مياه الأمطار الغزيرة.

ويسعى المتطوعون والدفاع المدني في هذه الأثناء إلى فتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.